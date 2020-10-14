Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху

Сполучені Штати Америки спостерігають за розвитком ситуації в Нагірному Карабасі та закликають припинити вогонь для початку врегулювання конфлікту. Водночас Вашингтон закликає інші держави триматися якомога далі від конфлікт Вірменії та Азербайджану.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на брифінгу з журналістами.

За його словами, США мають докази того, що Туреччина почала посилювати Азербайджан.

"Ми закликали всіх міжнародних гравців триматися якомога далі від регіону і не посилювати проблему. Ми використовуємо весь наш дипломатичний інструментарій для досягнення припинення вогню і рішення, заснованого на міжнародному праві", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв про готовність Анкари підтримати Азербайджан в будь-якій сфері в конфлікті з Вірменією.

Крім того, нещодавно Міноборони Вірменії звинуватило Ізраїль та Туреччину у відправці військової допомоги Азербайджану. У Єревані стверджують, що Азербайджан отримав безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу.