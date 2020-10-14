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Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки спостерігають за розвитком ситуації в Нагірному Карабасі та закликають припинити вогонь для початку врегулювання конфлікту. Водночас Вашингтон закликає інші держави триматися якомога далі від конфлікт Вірменії та Азербайджану.

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Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на брифінгу з журналістами.

За його словами, США мають докази того, що Туреччина почала посилювати Азербайджан.

"Ми закликали всіх міжнародних гравців триматися якомога далі від регіону і не посилювати проблему. Ми використовуємо весь наш дипломатичний інструментарій для досягнення припинення вогню і рішення, заснованого на міжнародному праві", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв про готовність Анкари підтримати Азербайджан в будь-якій сфері в конфлікті з Вірменією.

Крім того, нещодавно Міноборони Вірменії звинуватило Ізраїль та Туреччину у відправці військової допомоги Азербайджану. У Єревані стверджують, що Азербайджан отримав безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияАрменияАзербайджанНагорный КарабахМайк Помпео