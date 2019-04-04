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Помпео закликав союзників по НАТО адаптуватися до нових загроз РФ і Китаю

Новини » Політика    04.04.2019 - 23:01
Помпео закликав союзників по НАТО адаптуватися до нових загроз РФ і Китаю
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео зробив заяву на саміті міністрів закордонних справ країн НАТО

Держсекретар США Майк Помпео закликав союзників по НАТО адаптуватися для протидії новим загрозам, включаючи зростаючу агресію з боку Росії, стратегічну конкуренцію з Китаєм і міграцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, у новій стратегії національної оборони США Китай і Росія займають центральне місце.

"Ми повинні адаптувати наш альянс, щоб протидіяти загрозам... чи то російська агресія, неконтрольована міграція, кібератаки, загрози енергетичній безпеці, стратегічна конкуренція з боку Китаю, включаючи технології і 5G, і багато іншого", - сказав Помпео.

Так, початок саміту було присвячено обговоренню способів стримування Росії, зокрема в Чорному морі.

Крім того, глава НАТО Йенс Столтенберг закликав Москву звільнити затримані судна та їхні екіпажі.

Генеральний секретар НАТО вказав на можливість того, що Москва знову стане дотримуватися вимоги ДРСМД.

"Договір, який виконується лише однією стороною, ніколи не забезпечить нам безпеку", - заявив Йенс Столтенберг.

Помпео також зазначив, що НАТО слід знайти способи протидії зростаючим кіберзагрозам, в тому числі з боку Китаю.

Столтенберг заявив журналістам, що членам НАТО слід серйозно націлити свої зусилля на збільшення витрат, щоб фінансовий тягар розподілявся більш справедливо.

Нагадаємо, раніше Майк Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

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