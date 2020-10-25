Помпео призвал Лукашенко немедленно выпустить политтехнолога Шклярова

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь США Майкл Помпео во время телефонных переговоров призвал президента Беларуси Александра Лукашенко разрешить покинуть территорию страны Виталию Шклярову, который имеет американское гражданство. Он был задержан в Гомеле 29 июля.

Об этом сообщил Госдепартамент, передает в Twitter корреспондент CNN при ведомстве Дженнифер Ханслер.

Помпео в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии.

"Госсекретарь США Майк Помпео призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Беларуси неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Беларуси", - сообщила она.

Шкляров работал с американским политиком Берни Сандерсом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Позиционировал себя как советника избирательных кампаний Барака Обамы, Сандерса и Меркель.

О том, что Лукашенко и Помпео провели телефонные переговоры, ранее сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского президента. По его информации, госсекретарь США и президент Беларуси говорили о внутриполитической обстановке в обеих странах, а также "о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь".

В ходе разговора Лукашенко заявил, что Россия является главным союзником Беларуси и отметил поддержку, которую Москва оказывает "в этот сложный политический период". В то же время Лукашенко заверил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

Как писало РБК-Украина, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум. Тихановская пригрозила масштабной мирной акцией протеста, если Лукашенко не выполнит ее требований до 25 октября.