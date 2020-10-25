Помпео закликав Лукашенка негайно випустити політтехнолога Шклярова

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар США Майкл Помпео під час телефонних переговорів закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка дозволити покинути територію країни Віталію Шклярову, який має американське громадянства. Він був затриманий в Гомелі 29 липня.

Про це повідомив Держдепартамент, передає в Twitter кореспондент CNN при відомстві Дженніфер Ханслер.

Помпео вкотре заявив про те, що Сполучені Штати підтримують прагнення білоруського народу до демократії.

"Держсекретар США Майк Помпео закликав до повного звільнення і негайного виїзду з Білорусі неправомірно затриманого громадянина США Віталія Шклярова та підтвердив підтримку Сполученими Штатами демократичних устремлінь народу Білорусі", - повідомила вона.

Шкляров працював з американським політиком Берні Сандерсом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Позиціонував себе як радник виборчих кампаній Барака Обами, Сандерса і Меркель,

Про те, що Лукашенко і Помпео провели телефонні переговори, раніше повідомив Telegram-канал "Пул першого", близький до прес-служби білоруського президента. За його інформацією, держсекретар США і президент Білорусі говорили про внутрішньополітичну ситуацію в обох країнах, а також "про долю одного з громадян США та Республіки Білорусь".

У ході розмови Лукашенко заявив, що Росія є головним союзником Білорусі та відзначив підтримку, яку Москва чинить "у цей складний політичний період". Водночас Лукашенко запевнив, що Росія не втручається у внутрішні справи Білорусі.

Як повідомляло РБК-Україна, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська висунула Лукашенку ультиматум. Тіхановскьа пригрозила масштабною мирною акцією протесту, якщо Лукашенко не виконає її вимог до 25 жовтня.