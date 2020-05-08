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Помпео пообещал Кулебе продолжение антироссийских санкций

Новости » В мире     08.05.2020 - 08:09
Помпео пообещал Кулебе продолжение антироссийских санкций
Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Помпео и Кулеба обсудили усилия Киева по урегулированию конфликта в украинском Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили усилия Киева по урегулированию спровоцированного Россией конфликта на украинском Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента.

Также они обсудили итоги виртуального заседания министров иностранных дел "нормандской четверки".

Отмечается, что госсекретарь высоко оценил работу украинских дипломатов перед лицом российской агрессии и подчеркнул, что США продолжат политику санкций в отношении Москвы, до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма.

Кроме того, Помпео и Кулеба обсудили борьбу с пандемией COVID-19, причем госсекретарь осудил действия России, которая использует пандемию для распространения дезинформации и в качестве повода для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины.

Напомним, Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 мая в телефонном разговоре со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил подготовку к шестому саммиту Восточного партнерства.

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