Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Говорили о взаимодействии в рамках повестки дня Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 7 мая, в телефонном разговоре со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил подготовку к шестому саммиту Восточного партнерства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, Кулеба и Чапутович уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту, а также обсудили взаимодействие в рамках повестки дня Украина - Европейский союз.

Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и усилия Украины и Польши в противодействии распространению коронавируса. Также главы МИД согласовали график дипломатических контактов.

"Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора нашего государства, подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседою. В ходе разговора лидеры государств обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства и саммиту Украина-ЕС.

Также РБК-Украина писало, что Киев предложил заключить соглашение о Совместном авиационном пространстве с Европейским союзом во время саммита Восточного партнерства. Подписание соглашения обсуждался во время телефонного разговора руководителей правительств Украины и Хорватии.