Помпео пообіцяв Кулебі продовження антиросійських санкцій

Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Помпео і Кулеба обговорили зусилля Києва по врегулюванню конфлікту в українському Донбасі

Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили зусилля Києва щодо врегулювання спровокованого Росією конфлікту на українському Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Держдепартаменту.

Також вони обговорили підсумки віртуального засідання міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".

Наголошується, що держсекретар високо оцінив роботу українських дипломатів перед лицем російської агресії і підкреслив, що США продовжать політику санкцій щодо Москви доти, поки Росія не виконає мінські угоди і не припинить окупацію Криму.

Крім того, Помпео і Кулеба обговорили боротьбу з пандемією COVID-19, причому держсекретар засудив дії Росії, яка використовує її для поширення дезінформації та як привід для обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і гуманітарних організацій на сході України.

Нагадаємо, Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Сторони обговорили розвиток стратегічного партнерства між Україною і США та взаємовигідного економічного співробітництва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7 травня в телефонній розмові зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем обговорив підготовку до шостого саміту Східного партнерства.