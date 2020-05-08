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Помпео пообіцяв Кулебі продовження антиросійських санкцій

Новини » В світі     08.05.2020 - 08:09
Помпео пообіцяв Кулебі продовження антиросійських санкцій
Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Помпео і Кулеба обговорили зусилля Києва по врегулюванню конфлікту в українському Донбасі

Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили зусилля Києва щодо врегулювання спровокованого Росією конфлікту на українському Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Держдепартаменту.

Також вони обговорили підсумки віртуального засідання міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".

Наголошується, що держсекретар високо оцінив роботу українських дипломатів перед лицем російської агресії і підкреслив, що США продовжать політику санкцій щодо Москви доти, поки Росія не виконає мінські угоди і не припинить окупацію Криму.

Крім того, Помпео і Кулеба обговорили боротьбу з пандемією COVID-19, причому держсекретар засудив дії Росії, яка використовує її для поширення дезінформації та як привід для обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і гуманітарних організацій на сході України.

Нагадаємо, Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Сторони обговорили розвиток стратегічного партнерства між Україною і США та взаємовигідного економічного співробітництва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7 травня в телефонній розмові зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем обговорив підготовку до шостого саміту Східного партнерства.

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Новини України Майк ПомпеоСанкції проти Росії
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