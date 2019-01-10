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Помпео підтвердив виведення військ США з Сирії

Новини » Політика    10.01.2019 - 14:11
Помпео підтвердив виведення військ США з Сирії
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

При цьому США продовжать вести боротьбу з терористичним угрупуванням ІДІЛ

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив виведення американських військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому він заявив, що США продовжать вести боротьбу з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Виступаючи на спільній прес-конференції з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі, Помпео заявив, що Вашингтон залишається постійним партнером на Близькому Сході.

У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

В кінці грудня з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ з Сирії, давши військовим на це 4 місяці.

Нагадаємо, при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій по нейтралізації терористів на території Сирії. Газета Yeni Safak повідомляє, що Туреччина може почати операцію проти курдів на півночі Сирії в будь-який момент після візиту в республіку помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Початок нової операції в Сирії не залежить від виведення військ США, - МЗС Туреччини Росія зайняла в Сирії території, які раніше контролювали підтримувані США сили
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