Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Большинство стран мира не признает их за Израилем.

Об этом в ходе визита на эту территорию заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает timesofisrael.

Сообщается, что Помпео стал первым госсекретарем США, который посетил Голанские высоты.

"Вы не можете стоять здесь, смотреть и отрицать важную вещь, которую признал президент Дональд Трамп… Это часть Израиля", - заявил он.

Он также раскритиковал так называемую американскую "европейскую элиту", которая выступает за возвращение Голанских высот Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль отказался от аннексии палестинских территорий. Это было одним из условий мирного соглашения между Израилем и ОАЭ, которое стало первым в череде договоров Тель-Авива со странами арабского мира.

При этом еще в мае премьер-министр Биньямин Нетаняху заявлял, что Израиль не упустит возможность расширить суверенитет на часть Палестины.

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа поддерживает Израиль в его территориальных притязаниях.