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Израиль не упустит возможность расширить суверенитет на часть Палестины, - Нетаньяху

Новости » В мире     25.05.2020 - 17:58
Израиль не упустит возможность расширить суверенитет на часть Палестины, - Нетаньяху
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

По его словам, это историческая возможность для Израиля

В понедельник, 25 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не упустит возможность расширить свой суверенитет на части Западного берега Палестины. Он назвал этот шаг одной из главных задач своего нового правительства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, это историческая возможность для Израиля и назначил 1 июля отправной точкой для обсуждения в Кабинете министров этого вопросу.

"У нас есть историческая возможность, которой не было с 1948 года, разумно применять дипломатический суверенитет ... шаг в Иудее и Самарии. Это большая возможность, и мы не упустим ее", - сказал Нетаньяху.

Палестинцы считают такой шаг незаконной аннексией оккупированной земли. На прошлой неделе они объявили о прекращении сотрудничества в области безопасности с Израилем и его союзником США в знак протеста против территориального плана.

Напомним, ранее в ЕС призвали Израиль не допустить аннексии Палестины, но поддержали решение с созданием двух государств со столицей в Иерусалиме.

Кроме этого, в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров.

После этого Нетаньяху заявил, что "пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений".

Также РБК-Украина писало, что в Израиле состоялось первое судебное заседание против Нетаньяху по трем делам о коррупции.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины НетаньяхуИзраильПалестина
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