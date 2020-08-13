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Израиль отказался от аннексии палестинских территорий

Четверг 13 августа 2020 18:53
Израиль отказался от аннексии палестинских территорий
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Израиль и ОАЭ согласовали мирную сделку

Израиль отказался от аннексии палестинских территорий. Это является одним из условий мирного соглашения между Израилем и ОАЭ.

Об этом в Twitter написал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид.

По его словам, также в рамках договоренностей, ОАЭ и Израиль разработают дорожную карту для начала сотрудничества между двумя государствами.

"Во время разговора с президентом (США - ред.) Трампом и премьер-министром (Израиля - ред.) Нетаньяху было достигнуто соглашение о прекращении дальнейшей аннексии Израилем палестинских территорий", - написал бен Заид.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ согласовали условия мирного соглашения между странами. При этом ОАЭ стали первым государством Персидского залива, с которым Израиль начал дипломатические отношения.

Напомним, в октябре 2019 года в правительстве Израиля заявили, что планируют заключить соглашение о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

При этом в начале августа премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что вопрос аннексии части Западного берега реки Иордан еще не снят с повестки дня.

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