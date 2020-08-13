Помпео оценил возможность введения санкций из-за ситуации в Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Белом доме пока не определились, какой будет реакция из-за ситуации вокруг выборов президента Беларуси. Вместе с тем он не исключил введения санкций, в частности прекращение поставок Минске американской нефти.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

Помпео отметил, что к мирным демонстрантам относятся "так, как должны относиться".

"Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло", - подчеркнул госсекретарь.

На вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность санкций в отношении официального Минска, Помпео ответил, что рассматриваются все варианты.

"Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам (нефти - ред.) - это еще только предстоит определить. Выборы прошли совсем недавно, и мы должны понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем ", - сказал Помпео.

Ранее Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие.

РБК-Украина писало, что Литва в ЕС будет стремиться поднять вопрос о санкциях против Беларуси.