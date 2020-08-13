Помпео оцінив можливість запровадження санкцій через ситуацію в Білорусі

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що в Білому домі поки не визначилися, якою буде реакція через ситуацію навколо виборів президента Білорусі. Водночас, він не виключив запровадження санкцій, зокрема припинення постачання Мінську американської нафти.

Про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".

Помпео наголосив, що до мирних демонстрантів ставляться "так, як не мають ставитися".

"Ми ще не визначилися з тим, яка буде належна реакція, але можу сказати одне: ми будемо співпрацювати з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само занепокоєні тим, що відбулося", - наголосив держсекретар.

На запитання про те, чи розглядають у Вашингтоні можливість санкцій щодо офіційного Мінська, Помпео відповів, що розглядаються всі варіанти.

"Що саме ми, на нашу думку, можемо зробити - і не тільки США односторонньо, а й у багатосторонньому порядку, - на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо поставок (нафти, - ред.)- це ще тільки належить визначити. Вибори відбулися зовсім недавно, і ми маємо поспостерігати, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому", - сказав Помпео.

Раніше Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство.

РБК-Україна писало, що Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі.