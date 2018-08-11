Помпео обсудил санкции против РФ с Лавровым

США хотят наладить диалог с РФ, заявил Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео в телефонном разговоре обсудил санкции против Российской Федерации (РФ) с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

В частности, Помпео обсудил с министром Лавровым недавние санкции, введенные в отношении России в соответствии с Законом об искоренении химического и биологического оружия и военных действий 1991 года (Закон о ХО). Также стороны обсудили текущие проблемы в Сирии.

"Помпео повторил, что Соединенные Штаты стремятся улучшить отношения с Россией и договориться о будущем диалоге", - отметили в пресс-службе Госдепа.

Напомним, Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за отравления Скрипалей в Великобритании. Санкции коснутся запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, которые используются в авиационной отрасли.

Также стало известно, что в рамках новых санкций против Российской Федерации США могут приостановить дипломатические отношения с этой страной.