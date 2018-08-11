Помпео обговорив санкції проти РФ з Лавровим

США хочуть налагодити діалог з РФ, заявив Помпео

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео у телефонній розмові обговорив санкції проти Російської Федерації (РФ) з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держдепу США.

Зокрема, Помпео обговорив з міністром Лавровим нещодавні санкції, введені щодо Росії у відповідності з Законом про викорінення хімічної і біологічної зброї та військових дій 1991 року (Закон про хімзброю). Також сторони обговорили поточні проблеми в Сирії.

"Помпео повторив, що Сполучені Штати прагнуть покращити відносини з Росією і домовитися про майбутній діалог", - відзначили в прес-службі Держдепу.

Нагадаємо, Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Великій Британії. Санкції торкнуться заборони на експорт в країну товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, йдеться про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі і ті, які використовуються в авіаційній галузі.

Також стало відомо, що в рамках нових санкцій проти Російської Федерації США можуть припинити дипломатичні відносини з цією країною.