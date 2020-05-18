ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помпео обсудил с главой МИД Германии тему Украины

Новости » Политика     18.05.2020 - 21:58
Помпео обсудил с главой МИД Германии тему Украины
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с коронавирусом

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии. Во время разговора они обсудили тему Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Также политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с коронавирусом.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили усилия по борьбе с COVID-19. Также госсекретарь и министр обсудили сотрудничество Германии и США по ряду глобальных вызовов, чтобы противодействовать продолжающейся агрессии России против Украины и противостоять дестабилизирующим действиям Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Кроме того, Майк Помпео пообещал украинскому главе МИД продолжение антироссийских санкций. При этом он отметил, что санкции против Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока официальная Москва не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Майк ПомпеоХайко Маас
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь