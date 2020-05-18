Помпео обговорив з главою МЗС Німеччини тему України

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Політики обговорили ситуацію на Близькому Сході і боротьбу з коронавірусом

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини. Під час розмови вони обговорили тему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Також політики обговорили ситуацію на Близькому Сході і боротьбу з коронавірусом.

"Держсекретар Помпео і міністр закордонних справ Маас обговорили зусилля по боротьбі з COVID-19. Також держсекретар і міністр обговорили співробітництво Німеччини та США по ряду глобальних викликів, щоб протидіяти тривалої агресії Росії проти України і протистояти дестабілізуючим діям Ірану на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео. Сторони обговорили розвиток стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами та взаємовигідного економічного співробітництва.

Крім того, Майк Помпео пообіцяв українському главі МЗС продовження антиросійських санкцій. При цьому він зазначив, що санкції проти Російської Федерації будуть діяти до тих пір, поки офіційна Москва не виконає мінські угоди і не припинить окупацію Криму.

Автор: Валерія Мрачковська