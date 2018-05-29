В Белом доме подтвердили встречу Помпео с представителем КНДР в Нью-Йорке

Точная дата встречи представителей США и КНДР пока не называется

Белый дом подтвердил, что встреча госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи (КНДР) Ким Ен Чола состоится на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CNN.

Тем не мене, точная дата встречи пока не называется. Известно только, что она состоится в Нью-Йорке.

Напомним, ранее СМИ стало известно, что заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол встретится с генеральным секретарем США Майком Помпео.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что заместитель председателя Трудовой партии КНДР генерал Ким Ен Чол вылетел в Нью-Йорк на переговоры с американской стороной.

По данным СМИ, Ким Ен Чол находится под персональными американскими санкциями. Для того чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение.