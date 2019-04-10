Помпео назвал разницу в ситуациях с Крымом и Голанами

Аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и Голанских высот со стороны Израиля имеют принципиальные различия. Об этом на слушаниях в Сенате США заявил госсекретарь Майк Помпео, передает DW.

Помпео подчеркнул, что Голанские высоты были заняты Израилем в 1967 году после того, как он подвергся нападению со стороны Сирии.

"Он оборонялся, его существование было под угрозой", - отметил госсекретарь США и добавил, что захват Голанских высот был нужен для дальнейшей защиты от сирийского режима.

Он также сравнил ситуацию с Голанами с аннексией Крыма и подчеркнул, что "нет более разных ситуаций, чем эти".

"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", - добавил Помпео.

Напомним, накануне президент Финляндии Саули Ниинисте на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Кремль не поменяет свою позицию относительно Крыма.

Отметим, в марте президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.