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Президент Финляндии назвал Путину условия отмены санкций против РФ

Новости » Политика    10.04.2019 - 01:55
Президент Финляндии назвал Путину условия отмены санкций против РФ
Фото: Саули Ниинисте и Владимир Путин (kremlin)

Президенты встретились в рамках Арктического форума

Президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 9 апреля назвал условия отмены санкций против РФ, введенных около 5 лет назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Вопрос санкций против России, введенных после ее аннескии украинского Крыма, стороны обсуждали при встрече на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге. 

"Русские понимают, что санкции будут действовать до тех пор, пока их причины не будут устранены", - сказал Ниинисте.

Финский президент подчеркнул, что санкции будуть действоать до тех пор, пока Кремль не поменяет свою позицию относительно полуострова.

Напомним, в марте 2019 года Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России. Индивидуальные санкции против России продлили на полгода в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. 

В санкционный список попали глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

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