Помпео назвал позорной позицию России и Китая которые блокировали резолюцию ООН по Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал позорной позицию России и Китая, которые в Совете Безопасности ООН заблокировали резолюцию о доставке гуманитарной помощи для Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении Помпео на сайте Госдепа, сообщает РБК-Украина.

Госсекретарь США отметил, что Россия в 14-й, а Китай - в восьмой раз заблокировали резолюцию и при этом продолжают поддерживать наступление войск Асада на Идлиб.

"Вчерашнее вето РФ и Китая на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая открывала путь для гуманитарной помощи миллионам сирийцев, является позорным. Резолюция, выдвинутая Германией, Бельгией, Кувейтом и поддержанная США, позволила бы помочь спасти жизни по меньшей мере четырех миллионов сирийцев по всей стране", - говорится в заявлении Помпео.

"Обращаюсь к России и Китаю, которые решили сделать политическое заявление, выступив против этой резолюции, - на ваших руках кровь", - заявил он.

Помпео не согласен с утверждениями Москвы и Пекина о том, будто ситуация в Сирии изменилась. По его мнению, миллионы сирийцев все еще нуждаются в помощи.

В связи с этим госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать сирийскому народу.

"Мы являемся крупнейшим донором гуманитарных потребностей в Сирии, предоставив $10,5 млрд с начала кризиса в 2011 году. Мы гордимся нашей принципиальной позицией помогать каждому сирийцу, который в этом нуждается", - сказал Помпео.

Отметим, что 20 декабря Россия и Китай воспользовались правом вето и заблокировали резолюцию Совбеза ООН, которая предусматривает поставку гуманитарной помощи в Сирию через границу с Ираком и Турцией.

Напомним, 21 декабря в Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения.

РБК-Украина писало, что 7 декабря в Сирии по меньшей мере 20 гражданских лиц были убиты авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб.