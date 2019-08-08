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Помпео сподівається на швидке відновлення переговорів з КНДР

Новини » Політика    08.08.2019 - 05:49
Помпео сподівається на швидке відновлення переговорів з КНДР
Фото: Майк Помпео ( flickr.com/gageskidmore)

Переговори з Пхеньяном можуть відновитися протягом декількох тижнів

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео сподівається, що переговори США та Північної Кореї (КНДР) можуть поновитися. Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, передає агентство dpa.

За словами Помпео, переговори плануються на рівні робочої групи з Північною Кореєю в блізжайшее час.

"Ми плануємо переговори через пару тижнів", - сказав Помпео.

При цьому, держсекретар підкреслив, що США як і раніше зосереджені на випробування ракет великої дальності та ядерних випробуваннях.

На початку вівторка КНДР з провінції Південний Хванхе випустила дві балістичні ракети малої дальності. Військові Південної Кореї заявили, що снаряди пролетіли близько 450 кілометрів і приземлилися в Японському морі.

Нагадаємо, нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав останній запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю в останні кілька днів можна назвати порушенням угоди, підписаної ним і Кім Чен Ином в Сінгапурі, оскільки нібито випробовувалися ракети малої дальності, а про них в угоді не згадується.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРпереговори
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