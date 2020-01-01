Помпео надеется, что КНДР выберет мир вместо войны

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео ожидает, что Ким Чен Ын "мир и процветание, а не конфликт и войну"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он надеется, что Северная Корея выберет мир вместо войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что в ближайшем будущем будет введено "новое стратегическое оружие".

"Таким образом, видя эту публичную отчетность, мы надеемся, что председатель Ким пойдет другим путем. Мы надеемся, что ... председатель Ким примет правильное решение - он выберет мир и процветание вместо конфликта и войны", - сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если в Северной Корее что-то "разрабатывается", и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна.

Напомним, Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома.

РБК-Украина писало, что Северная Корея объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".