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Помпео надеется, что КНДР выберет мир вместо войны

Новости » Политика     01.01.2020 - 06:15
Помпео надеется, что КНДР выберет мир вместо войны
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео ожидает, что Ким Чен Ын "мир и процветание, а не конфликт и войну"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он надеется, что Северная Корея выберет мир вместо войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что в ближайшем будущем будет введено "новое стратегическое оружие".

"Таким образом, видя эту публичную отчетность, мы надеемся, что председатель Ким пойдет другим путем. Мы надеемся, что ... председатель Ким примет правильное решение - он выберет мир и процветание вместо конфликта и войны", - сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если в Северной Корее что-то "разрабатывается", и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна.

Напомним, Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома.

РБК-Украина писало, что Северная Корея объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

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Новости Украины Ким Чен ЫнМайк Помпео
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