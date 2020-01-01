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Помпео сподівається, що КНДР вибере мир замість війни

Новини » Політика     01.01.2020 - 06:15
Помпео сподівається, що КНДР вибере мир замість війни
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео очікує, що Кім Чен Ин "мир і процвітання, а не конфлікт і війну"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що він сподівається, що Північна Корея вибере світ замість війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У відповідь північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що в найближчому майбутньому буде введено "нова стратегічна зброя".

"Таким чином, бачачи цю публічну звітність, ми сподіваємося, що голова Кім піде іншим шляхом. Ми сподіваємося, що ... голова Кім прийме правильне рішення - він вибере мир і процвітання замість конфлікту і війни", - сказав Помпео.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований, якщо в Північній Кореї щось "розробляється", і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна.

Нагадаємо, Північна Корея збирається ввести жорстку політику стосовно США в якості "різдвяний подарунок" для Білого дому.

РБК-Україна писало, що Північна Корея пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

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