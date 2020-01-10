Помпео не исключает версию механического сбоя в авиакатастрофе МАУ

Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что к авиакатастрофе в Иране мог привести механический сбой в системах лайнера МАУ. Об этом он заявил в интервью Fox News.

В частности, Помпео прокомментировал заявления премьер-министров Канады и Британии о том, что украинский самолет сбили ракетой.

"Я видел отчеты. Я могу только сказать, что нам нужно очень быстро разобраться в этом", - сказал Помпео, добавив, что авиакатастрофу мог вызвать механический сбой.

При этом он добавил, что "американский народ должен знать, если это было более коварное иранское злодеяние".

Напомним, ранее расследователи Bellingcat установили возможное место запуска ракеты по самолету МАУ. По словам Христо Грозева, ракета, вероятно, была выпущена с секретной иранской военной базы IRSG.

Кроме того, в сети появилось видео с возможным попаданием ракеты по украинскому самолету под Тегераном. Также сообщалось, что Bellingcat проверяет эту информацию. Американские СМИ со ссылкой источники утверждают, что самолет МАУ был сбит зенитной ракетной системой.