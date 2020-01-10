Иран просит Канаду передать данные о ракетном обстреле самолета МАУ

Фото: Аббас Мусави (wikipedia.org)

Тегеран отреагировал на заявления премьера Канады Джастина Трюдо

Официальный Тегеран для расследования авиакатастрофы самолета МАУ попросил Канаду передать данные о возможном ракетном обстреле. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Reuters.

Отметим, с таким заявлением представитель иранского МИД выступил после слов премьера Канады Джастина Трюдо о том, что украинский самолет сбила иранская ракета.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - заявил Мусави.

Напомним, ранее Трюдо со ссылкой на разведывательные данные из нескольких источников заявил, что Иран случайно сбил украинский самолет.

"Возможно, это было непреднамеренно", - отметил Трюдо, добавив, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.

Его британский коллега Борис Джонсон позже заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой "земля-воздух".

"Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", - сказал он.