Помпео не виключає версію механічного збою в авіакатастрофі МАУ

Держсекретар США Майк Помпео не виключає, що до авіакатастрофи в Ірані міг призвести механічний збій у системах лайнера МАУ. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Зокрема, Помпео прокоментував заяви прем'єр-міністрів Канади і Британії про те, що український літак збили ракетою.

"Я бачив звіти. Я можу тільки сказати, що нам потрібно дуже швидко розібратися в цьому", - сказав Помпео, додавши, що авіакатастрофу міг викликати механічний збій.

При цьому він додав, що "американський народ має знати, якщо це був більш підступний іранське злочин".

Нагадаємо, раніше розслідувачі Bellingcat встановили можливе місце запуску ракети з літака МАУ. За словами Христо Грозева, ракета, ймовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG.

Крім того, у мережі з'явилося відео з можливим попаданням ракети по українському літаку під Тегераном. Також повідомлялося, що Bellingcat перевіряє цю інформацію. Американські ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що літак МАУ був збитий зенітною ракетною системою.