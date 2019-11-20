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Помпео хочет уйти из администрации Трампа, - Time

Новости » В мире     20.11.2019 - 17:01
Помпео хочет уйти из администрации Трампа, - Time
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Его намерение связано с планами баллотироваться в сенат США

Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти из администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на собственные источники в Республиканской партии США.

Сообщается, что в последние недели Помпео сообщил трем республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы баллотироваться в сенат США из Канзаса на выборах в следующем году.

По словам источников, дата отставки Помпео теперь будет зависеть от его способности ориентироваться на максимально плавный выход из администрации.

Также сообщается, что пока нет никаких указаний, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом.

Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти в отставку, но сейчас отказываются комментировать информацию об отставке.

Напомним, ранее Помпео похвалил экс-посла страны в Киеве Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Ранее Йованович критиковал Трамп и Зеленский.

Также РБК-Украина писало, что до Украины не дошло более 35 млн долларов военной помощи США из выданных 400 млн. В Конгрессе США знают о ситуации и требуют от Минобороны объяснений, почему часть этих средств Украина не получила. Отметим, что финансовый год в США завершился 30 сентября.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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