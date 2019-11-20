ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео хоче піти з адміністрації Трампа, - Time

Новини » В світі     20.11.2019 - 17:01
Помпео хоче піти з адміністрації Трампа, - Time
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Його намір пов'язаний з планами балотуватися до сенату США

Держсекретар США Майк Помпео планує піти з адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Time з посиланням на власні джерела в Республіканській партії США.

Повідомляється, що останніми тижнями Помпео повідомив трьом республіканцям, що планує піти у відставку з адміністрації Трампа, щоб балотуватися в сенат США з Канзасу на виборах у наступному році.

За словами джерел, дата відставки Помпео тепер залежатиме від його здатності орієнтуватися на максимально плавний вихід з адміністрації.

Також повідомляється, що поки немає ніяких вказівок, чи обговорював Помпео свої плани з Трампом.

Помічники Помпео раніше заперечували, що він планував піти у відставку, але наразі відмовляються коментувати інформацію про відставку.

Нагадаємо, раніше Помпео похвалив екс-посла країни в Києві Марі Йованович і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Раніше Йованович критикував Трамп і Зеленський.

Також РБК-Україна писало, що до України не дійшло понад 35 млн доларів військової допомоги США з виданих 400 млн. У Конгресі США знають про ситуацію і вимагають від Міноборони пояснень, чому частина цих коштів Україна не отримала. Зазначимо, що фінансовий рік у США завершився 30 вересня.

Судно зі скрапленим газом США для України прибуло в Польщу Співробітник "Нафтогазу" дасть свідчення у справі адвоката Трампа
Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся