Помпео хоче піти з адміністрації Трампа, - Time

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Його намір пов'язаний з планами балотуватися до сенату США

Держсекретар США Майк Помпео планує піти з адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Time з посиланням на власні джерела в Республіканській партії США.

Повідомляється, що останніми тижнями Помпео повідомив трьом республіканцям, що планує піти у відставку з адміністрації Трампа, щоб балотуватися в сенат США з Канзасу на виборах у наступному році.

За словами джерел, дата відставки Помпео тепер залежатиме від його здатності орієнтуватися на максимально плавний вихід з адміністрації.

Також повідомляється, що поки немає ніяких вказівок, чи обговорював Помпео свої плани з Трампом.

Помічники Помпео раніше заперечували, що він планував піти у відставку, але наразі відмовляються коментувати інформацію про відставку.

Нагадаємо, раніше Помпео похвалив екс-посла країни в Києві Марі Йованович і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Раніше Йованович критикував Трамп і Зеленський.

Також РБК-Україна писало, що до України не дійшло понад 35 млн доларів військової допомоги США з виданих 400 млн. У Конгресі США знають про ситуацію і вимагають від Міноборони пояснень, чому частина цих коштів Україна не отримала. Зазначимо, що фінансовий рік у США завершився 30 вересня.