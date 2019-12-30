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Помпео и глава Пентагона убеждали Трампа не замораживать помощь для Украины, - NYT

Новости » Политика     30.12.2019 - 02:27
Помпео и глава Пентагона убеждали Трампа не замораживать помощь для Украины, - NYT
Фото: Майк Помпео и Дональд Трамп (Getty images)

Встреча Трампа с советником и главами Госдепа и Пентагона состоялась в августе

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Об этом в своем расследовании по Украине пишет газета New York Times.

На основании проведенных десятков интервью журналисты газеты отметили, позиция против решения Трампа о заморозке помощи Украине была "гораздо более сильной, чем об этом было известно ранее".

Помпео и Эспер встретились с Трампом в овальном кабинете Белого дома в конце августа. Их попытки убедить американского лидера отказаться от решения о заморозке военной помощи Киеву оказались тщетными. Сотрудники администрации считали, что "оказание помощи было в интересах Соединенных Штатов". Также на встрече присутствовал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, Дональд Трамп в ноябре подыскивал кандидатуру на должность госсекретаря США вместо Майка Помпео. Этот вопрос Трамп обсуждал с конгрессменами и чиновниками. Самого Помпео американский президент не против был отправить на выборы в Сенат.

Как сообщало ранее РБК-Украина, согласно опубликованной электронной переписке представителей администрации США и Министерства обороны, Белый дом попросил Пентагон спустя 91 минуту после телефонного разговора Трампа и Зеленского заморозить выплату 300 млн долларов Украине.

Именно этот разговор двух президентов и последующая заморозка выплат повлекла процедуру импичмента Дональда Трампа.

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