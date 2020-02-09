Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию на Донбассе

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозел Боррель обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майк Помпео ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Так, в рамках своего первого визита в Вашингтон Боррель обсудил с Помпео конфликт на востоке Украины и пути его решения, а также российскую оккупацию Крыма.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость выполнения минских договоренностей и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отметили в европейской службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Помпео и Боррель в Вашингтоне обсуждали дестабилизационные действия Российской Федерации и Ирана. В частности, поднимались вопросы установления мира на Ближнем Востоке и привлечения к ответственности Москвы и Тегерана.

Также РБК-Украина писало, что украинский президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Ватикан пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину. Глава государства также обратился к Папе с просьбой о помощи с освобождением украинцев, которых незаконно удерживает Российская Федерация.