ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину

Новости » Политика     08.02.2020 - 14:54
Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину
Фото: Владимир Зеленский и Папа Францис (president.gov.ua)

Папа Римский и Зеленский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды

В Ватикане во время аудиенции президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину Папу Римского Франциска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский сообщил, что обратился к Папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинский, находящихся на Донбассе, в Крыму и России. Также они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

"Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинский, пострадавших в Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развития общества.

Зеленский сообщил, что Его Святейшество Папу Франциска очень ждут в Украине, где он чрезвычайно большую поддержку и доверие.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский о время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы самопровозглашенных республик Донбасса", а также поднял вопрос бывшего нацгвардійця Виталия Маркива.

Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев Зеленский с президентом Италии обсудили вопрос интеграции Украины в евроатлантические структуры
Новости Украины Владимир ЗеленскийПапа Римский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь