Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину

Фото: Владимир Зеленский и Папа Францис (president.gov.ua)

Папа Римский и Зеленский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды

В Ватикане во время аудиенции президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину Папу Римского Франциска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский сообщил, что обратился к Папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинский, находящихся на Донбассе, в Крыму и России. Также они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

"Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинский, пострадавших в Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развития общества.

Зеленский сообщил, что Его Святейшество Папу Франциска очень ждут в Украине, где он чрезвычайно большую поддержку и доверие.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский о время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы самопровозглашенных республик Донбасса", а также поднял вопрос бывшего нацгвардійця Виталия Маркива.