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Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили дестабилизирующие действия России и Ирана

Новости » В мире     07.02.2020 - 23:07
Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили дестабилизирующие действия России и Ирана
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Также Помпео и Боррель обсудили сотрудничество США и ЕС по Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем дестабилизирующие действия Российской Федерации и Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Помпео и Боррель обсудили перспективы установления мира на Ближнем Востоке, торговые отношения США и ЕС, а также привлечение к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия.

"Они также обсудили поддержку режима перемирия в Ливии и Сирии, возобновление политического процесса в этих странах, сотрудничество США и ЕС по Украине, а также поддержку демократии в Венесуэле", - отметили в ведомстве.

Напомним, верховный представитель Европейского союза по внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отклонил "сделку века" по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб. Представители ЕС обратились к противоборствующим сторонам конфликта с призывом облегчить доставку гуманитарной помощи в регионе, а также обеспечить безопасность гражданского населения.

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