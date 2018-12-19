Помпео и Епифаний провели телефонный разговор

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь США подчеркнул поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы и суверенитета Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонный разговор с недавно избранным главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление зампредставителя Госдепа США Роберта Палладино.

В ходе разговора Помпео подчеркнул поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы и суверенитета Украины.

Он также призвал уважать "возможность всех украинцев исповедовать (религию) по своему выбору".

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки приветствовали создание Православной церкви Украины и назначение митрополита Епифания ее предстоятелем. Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом".