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Помпео та Епіфаній провели телефонну розмову

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 04:14
Помпео та Епіфаній провели телефонну розмову
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар США підкреслив підтримку Сполученими Штатами релігійної свободи та суверенітету України

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео провів телефонну розмову з нещодавно обраним главою Православної церкви митрополитом Епіфанієм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника представника Держдепу США Роберта Палладіно.

Під час розмови Помпео підкреслив підтримку Сполученими Штатами релігійної свободи та суверенітету України.

Він також закликав поважати "можливість всіх українців сповідувати (релігію) за власним вибором".

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки вітали створення Православної церкви України і призначення митрополита Епіфанія її предстоятелем. Державний департамент США у спеціальній заяві назвав встановлення незалежної Православної церкви України "історичним моментом".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк ПомпеоЄпіфаній
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