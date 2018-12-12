Помпео доволен миграционной политикой нового правительства Мексики

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео отметил, что Мексика и США должны контролировать свои границы

Государственный секретарь США Майк Помпео доволен работой нового мексиканского правительства после переговоров Америки и Мексики о важности принятия мер относительно потока нелегальных мигрантов, прежде чем они доберутся к границе США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Помпео отметил, что Мексика и США должны контролировать свои границы.

"Новое правительство прекрасно работает", - сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что южный рубеж страны находится в безопасности. Трамп отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите южной границы.

Напомним, в начале декабря Трамп заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется гораздо дешевле.

Как писало РБК-Украина ранее, глава США анонсировал, что в случае необходимости власть закроет весь южный рубеж страны. Трамп заявил, что мигранты не будут допущены в страну вне закона.