Помпео задоволений міграційною політикою нового уряду Мексики

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео зазначив, що Мексика і США повинні контролювати свої кордони

Державний секретар США Майк Помпео висловив задоволення роботою нового мексиканського уряду після перемовин Америки та Мексики про важливість прийняття заходів щодо потоку нелегальних мігрантів, перш ніж вони дістануться до кордону США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Помпео зазначив, що Мексика і США повинні контролювати свої кордони.

"Новий уряд чудово працює", - сказав Помпео.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що південний кордон країни знаходиться у безпеці. Трамп відзначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових по захисту південного кордону.

Нагадаємо, на початку грудня Трамп заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США анонсував, що у разі необхідності влада закриє весь південний кордон країни. Трамп заявив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом.