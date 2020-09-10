ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Помпео допустил организацию отравления Навального российскими чиновниками

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что существует большая вероятность того, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве. Госдеп не планирует анонсировать меры относительно этого дела, пока об этом не объявит президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Mirage News.

По словам главы Госдепа, власти страны приложат все силы, чтобы установить виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для русского народа", - заявил Помпео.

Напомним, ранее в ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНавальныйотравление