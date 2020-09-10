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Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що існує велика ймовірність того, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального було замовлено високопоставленими чиновниками в Москві. Держдеп не планує анонсувати заходи щодо цієї справи, поки про це не оголосить президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Mirage News.

За словами глави Держдепу, влада країни докладе всі сили, щоб встановити винних в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального.

"Я думаю, що люди в усьому світі бачать цей вид діяльності таким, яким він є. І коли вони бачать спробу отруїти дисидента, вони визнають, що є істотний шанс, що це насправді виходило від високопоставлених російських чиновників. Я думаю, що це недобре для російського народу ", - заявив Помпео.

Нагадаємо, раніше в ОЗХО висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

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