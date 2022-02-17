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Поможет запустить легальный рынок: Рада приняла закон о виртуальных активах

Автор: Сергей Пышкин

Депутаты Верховной рады поддержали законопроект о виртуальных активах. Это поможет запустить легальный рынок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

"Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Мы уже входим в топ-5 стран-криптолидеров. Однако в Украине криптоактивы до сих пор в тени", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

За словами Федорова, соответствующий закон поможет легализировать работу криптообменников и криптобирж. А украинцы, в свою очередь, смогут законно защитить свои активы.

"Сейчас работаем над соответствующими изменениями в Налоговом и Гражданском кодексах Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов", - добавил Федоров.

Законопроект поддержали 272 депутата.

Что предусматривает закон "О виртуальных активах":

  • правовое поле рынка виртуальных активов;
  • Министерство цифровой информации выступит регулятором рынка;
  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выступит регулятором криптобирж;
  • появится список поставщиков услуг рынка;
  • Украина применит рекомендации FATF касаемо финансового мониторинга в рынке виртуальных активов;
  • международные криптобиржы будут обязаны пройти регистрацию перед началом работы в Украине. Также они будут платить налоги и отчитываться касаемо своей деятельности.

РБК-Украина взяло блиц-интервью у Михаила Федорова, во время которого он раскрыл некоторые из подробностей касаемо новой функции опроса в "Дія", электронной гривне и многого другого.

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