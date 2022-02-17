Поможет запустить легальный рынок: Рада приняла закон о виртуальных активах
Депутаты Верховной рады поддержали законопроект о виртуальных активах. Это поможет запустить легальный рынок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.
"Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Мы уже входим в топ-5 стран-криптолидеров. Однако в Украине криптоактивы до сих пор в тени", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
За словами Федорова, соответствующий закон поможет легализировать работу криптообменников и криптобирж. А украинцы, в свою очередь, смогут законно защитить свои активы.
"Сейчас работаем над соответствующими изменениями в Налоговом и Гражданском кодексах Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов", - добавил Федоров.
Законопроект поддержали 272 депутата.
Что предусматривает закон "О виртуальных активах":
- правовое поле рынка виртуальных активов;
- Министерство цифровой информации выступит регулятором рынка;
- Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выступит регулятором криптобирж;
- появится список поставщиков услуг рынка;
- Украина применит рекомендации FATF касаемо финансового мониторинга в рынке виртуальных активов;
- международные криптобиржы будут обязаны пройти регистрацию перед началом работы в Украине. Также они будут платить налоги и отчитываться касаемо своей деятельности.
РБК-Украина взяло блиц-интервью у Михаила Федорова, во время которого он раскрыл некоторые из подробностей касаемо новой функции опроса в "Дія", электронной гривне и многого другого.