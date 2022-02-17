Поможет запустить легальный рынок: Рада приняла закон о виртуальных активах

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

"Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Мы уже входим в топ-5 стран-криптолидеров. Однако в Украине криптоактивы до сих пор в тени", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

За словами Федорова, соответствующий закон поможет легализировать работу криптообменников и криптобирж. А украинцы, в свою очередь, смогут законно защитить свои активы.

"Сейчас работаем над соответствующими изменениями в Налоговом и Гражданском кодексах Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов", - добавил Федоров.

Законопроект поддержали 272 депутата.

Что предусматривает закон "О виртуальных активах":