Допоможе запустити легальний ринок: Рада прийняла закон про віртуальні активи
Депутати Верховної Ради підтримали законопроект про віртуальні активи. Це допоможе запустити легальний ринок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
"Сьогодні потенціал світової криптоіндустріі визначається мільярдами інвестицій. Ми вже входимо в топ-5 країн-криптолідеров. Однак в Україні криптоактиви досі в тіні", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
За словами Федорова, відповідний закон допоможе легалізувати роботу криптообмінників і криптобірж. А українці, своєю чергою, зможуть законно захистити свої активи.
"Зараз працюємо над відповідними змінами в податковому та цивільному кодексах України для повноцінного запуску ринку віртуальних активів", - додав Федоров.
Законопроект підтримали 272 депутати.
Що передбачає закон "про віртуальні активи":
- правове поле ринку віртуальних активів;
- Міністерство цифрової інформації виступить регулятором ринку;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виступить регулятором криптобірж;
- з'явиться список постачальників послуг ринку;
- Україна застосує рекомендації FATF стосовно фінансового моніторингу в ринку віртуальних активів;
- міжнародні криптобіржи будуть зобов'язані пройти реєстрацію перед початком роботи в Україні. Також вони платитимуть податки й звітуватимуть стосовно своєї діяльності.
РБК-Україна взяло бліц-інтерв'ю у Михайла Федорова, під час якого він розкрив деякі з подробиць стосовно нової функції опитування в "Дії", електронної гривні й багато чого іншого.