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Допоможе запустити легальний ринок: Рада прийняла закон про віртуальні активи

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Четвер 17 лютого 2022 13:49
Допоможе запустити легальний ринок: Рада прийняла закон про віртуальні активи Фото: Рада прийняла закон про віртуальні активи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Депутати Верховної Ради підтримали законопроект про віртуальні активи. Це допоможе запустити легальний ринок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

"Сьогодні потенціал світової криптоіндустріі визначається мільярдами інвестицій. Ми вже входимо в топ-5 країн-криптолідеров. Однак в Україні криптоактиви досі в тіні", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, відповідний закон допоможе легалізувати роботу криптообмінників і криптобірж. А українці, своєю чергою, зможуть законно захистити свої активи.

"Зараз працюємо над відповідними змінами в податковому та цивільному кодексах України для повноцінного запуску ринку віртуальних активів", - додав Федоров.

Законопроект підтримали 272 депутати.

Що передбачає закон "про віртуальні активи":

  • правове поле ринку віртуальних активів;
  • Міністерство цифрової інформації виступить регулятором ринку;
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виступить регулятором криптобірж;
  • з'явиться список постачальників послуг ринку;
  • Україна застосує рекомендації FATF стосовно фінансового моніторингу в ринку віртуальних активів;
  • міжнародні криптобіржи будуть зобов'язані пройти реєстрацію перед початком роботи в Україні. Також вони платитимуть податки й звітуватимуть стосовно своєї діяльності.

РБК-Україна взяло бліц-інтерв'ю у Михайла Федорова, під час якого він розкрив деякі з подробиць стосовно нової функції опитування в "Дії", електронної гривні й багато чого іншого.

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