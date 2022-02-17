Допоможе запустити легальний ринок: Рада прийняла закон про віртуальні активи

Депутати Верховної Ради підтримали законопроект про віртуальні активи. Це допоможе запустити легальний ринок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

"Сьогодні потенціал світової криптоіндустріі визначається мільярдами інвестицій. Ми вже входимо в топ-5 країн-криптолідеров. Однак в Україні криптоактиви досі в тіні", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, відповідний закон допоможе легалізувати роботу криптообмінників і криптобірж. А українці, своєю чергою, зможуть законно захистити свої активи.

"Зараз працюємо над відповідними змінами в податковому та цивільному кодексах України для повноцінного запуску ринку віртуальних активів", - додав Федоров.

Законопроект підтримали 272 депутати.

Що передбачає закон "про віртуальні активи":