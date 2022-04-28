Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги

Активная фаза войны в Украине длится третий месяц. Общие потери экономики страны уже достигли 600 млрд долларов, подсчитали в правительстве. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ущерб может достигнуть и 1 трлн долларов.

Падает ВВП и сокращаются поступления в бюджет. Но снижаются и расходы – Кабмин тратит деньги только на военные нужды и социальные выплаты, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Даже в такой ситуации потребности бюджета в дополнительных средствах составляют свыше 5 млрд долларов в месяц. Эту цифру называют и в правительстве Украины, и в Международном валютном фонде. Уровень потерь и потребностей будет увеличиваться в зависимости от продолжительности войны.

Есть три основных пути получения финансовой поддержки, которые сейчас рассматриваются, говорит советник президента Олег Устенко. На ближайшие полгода, отметил он, нужно 50 млрд долларов.

"Президент обратился к странам G-7 о предоставлении этих 50 млрд финансирования. Параллельно задействован трек по заимствованию по бондам с нулевыми купонами – это значит, что ты берешь кредит, но не платишь за него проценты. Еще один трек – перераспределение квот SDR в МВФ. Это не кредитные средства, их не нужно возвращать", – сообщил он.

Большая часть этой финансовой помощи будет аккумулироваться в Фонде восстановления Украины, созданном при МВФ. Кроме того, фонд может наполняться за счет российских активов, замороженных западными странами, заявил Денис Шмыгаль. В общей сложности на сегодняшний день это порядка 300 миллиардов долларов.

"Команда юристов из украинского правительства уже работает с иностранными правительствами, чтобы обеспечить использование (этих активов, – ред.) для восстановления нашей страны после войны", – сказал премьер.

Гранты – в первую очередь

Деньги нужны уже здесь и сейчас. И не столько кредиты, которые Украина получала раньше от основных доноров – МВФ, Всемирного банка, США и ЕС, сколько невозвратные грантовые средства. Это понимают не только в Украине, но и в международных финансовых организациях.

"Мы предлагаем, чтобы большая часть поддержки была предоставлена в виде грантов. Существуют различные виды..., включая возможность предоставления участниками МВФ своих специальных прав заимствования (SDR)", – заявил 22 апреля директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

Пока же гранты не превышают 10% от всей предоставленной за два месяца финансовой поддержки. По последним данным, за март общая сумма кредитов, полученных для покрытия дефицита бюджета, составила 3,3 млрд долларов.

Министр финансов Сергей Марченко на встрече с главой МВФ Кристалиной Георгиевой (Фото: flickr.com/photos/imfphoto)

В начале апреля МВФ открыл спецсчет для прямой финансовой помощи Украине. Этот счет будет работать параллельно с фондом восстановления, из которого деньги планируется выделять не только на послевоенное восстановление, но и на текущие потребности страны – на обеспечение платежного баланса, для покрытия дефицита бюджета и стабилизации экономики.

Правда, пока этот счет фактически пустой – есть лишь готовность Канады перевести на него до 1 миллиарда канадских долларов (около 800 млн долларов США), а также обещания стран G-7. И если канцлер Германии Олаф Шольц сперва говорил о возможности выделить Большой семеркой до 50 млрд евро, то позже министры финансов G-7 заявили о 24 млрд с увеличением суммы при необходимости.

МВФ пообещал обеспечить для Украины по 5 млрд долларов в течение трех месяцев. "Позвольте мне подчеркнуть, что эти 5 млрд долларов предназначены для поддержания функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными", – отметила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Много обещаний – мало денег

Украина рассчитывает на деньги, как от финансовых организаций, так и от отдельных стран. В правительстве Украины и в Нацбанке говорят, что выделение средств потребует времени для выполнения всех процедур, предусмотренных законодательством стран-доноров.

"Много обещаний. Но для того, чтобы перевести их в реальную финансовую поддержку, безусловно, огромная домашняя работа должна быть проделана нашими партнерами в разных странах, а также международными финансовыми институтами и украинскими властями", – заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.

Нет пока конкретных результатов и по инициативе правительства Украины о выделении развитыми странами-членами МВФ SDR, полученных при распределении помощи фонда для поддержки экономик, пострадавших от COVID-19. РБК-Украина еще в марте посчитало, что странам, с которыми Украина уже провела переговоры по этому вопросу, выделено больше 250 млрд долларов, которыми они не воспользовались.

Ущерб от войны в Украине составляет сотни миллиардов долларов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина не рассчитывает на всю сумму. По словам министра финансов Сергея Марченко, достаточно и 10% от нее. "Если вы направите хотя бы 10% из них в Украину, это будет иметь для нас большое значение", – сказал он 20 апреля на сессии G20 в США. Однако ответа пока нет.

По словам Николайчука, у некоторых стран есть ограничения возможностей по передаче SDR, связанные с внутренними процедурами – в частности, с необходимостью согласия на это парламентов.

Кто будет управлять фондом – большой вопрос

Фонд будет аккумулировать практически всю финансовую помощь, выделяемую и на кредиты для бизнеса, и на создание новых предприятий, а также гранты. Кроме того, из него средства будут идти и на текущие потребности госбюджета.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что контроль должен быть у доноров. "Ничего в этом плохого нет. Наоборот, даже хорошо", - заявил он, приведя в пример План Маршала, который был направлен на восстановление Европы после Второй мировой войны.

"Америка до 1960 года контролировала использование каждой копейки из фонда, который был выделен для западной Германии. И это хорошо повлияло на саму западную Германию, потому что деньги использовались крайне эффективно. Если то же самое будет в данном случае, а мы будем настаивать на этом, мы будем тоже со своей стороны предлагать такую конструкцию, то дай Бог, Украина будет достаточно быстро и эффективно восстановлена", – заявил депутат. По неофициальной информации, доноры – тот же МВФ, также выступают за такой вариант.

При этом советник главы Офиса президента Тимофей Милованов настаивает, что функции по тому, как распоряжаться деньгами, должны быть у Украины. "Это не означает, что "бесконтрольно". Есть аудит, правоохранительные органы, украинские и международные, есть отчетность, есть много правильных инструментов контроля", – считает Милованов.

Предложения отдать фонд под контроль иностранцев, по его мнению, является "проявлением комплекса неполноценности".

Фонд поддержки энергетики. Пока один участник

Европейское энергосообщество (ЕЭС) в начале апреля решило создать отдельный фонд возобновления энергетики Украины. Эту инициативу поддержали и в Евросоюзе. Комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон призвала партнеров по ЕС делать свои взносы, которые будут использованы на восстановление разрушенной инфраструктуры и закупку энергоносителей.

Пока этот фонд наполняется довольно медленно. Первым донором 25 апреля стала Дания, но сумма ее взноса не разглашается. По информации Энергосообщества, деньги будут направлены на восстановление электро- и газосетей. Средствами фонда в данном случае будут управлять доноры.

Как стало известно РБК-Украина, запуск фонда пока тормозится, несмотря на то, что власти стран-партнеров и международные организации проявляют интерес к участию в нем. Одна из причин – длительные бюрократические процедуры в украинском правительстве.

В Минэнерго подтвердили, что такая проблема была, но на сегодняшний день процедуры уже упрощены. Кроме того, по информации издания, подтвержденной документально, в Энергосообществе есть опасения потенциальной опасности нецелевого использования средств. Поэтому там обращают внимание на необходимость усилить контроль за всеми процессами, в том числе, за кадровыми назначениями для работы с фондом.

Еще один фактор, который беспокоит европейских партнеров – возможность отмены в Украине рыночной модели на рынке электроэнергии и возврата старой - с "единым покупателем". Если изменение рынка будет проведено, то это негативно отразится на участии Украины в единой энергосистеме Европы, считают в ЕЭС.

В Минэнерго не комментируют вероятность возврата старой модели. Но при этом утверждают, что являются приверженцами действующей.

Источники издания в правительстве подтвердили, что вариант возврата "единого покупателя" действительно обсуждается как альтернатива кредитам, но это не имеет никакого отношения к запуску фонда поддержки.

Министр энергетики Герман Галущенко (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Инициатива рассматривается как временная мера на период войны, чтобы сбалансировать финансовые потоки компаний в условиях снижения потребления и уровня оплаты за электроэнергию. После увеличения экспорта э/э в Европу, что станет возможным в течение следующих нескольких месяцев, можно будет вернуться к действующей рыночной модели рынка.

Министр энергетики Герман Галущенко 11 апреля отметил, что смена модели рынка нежелательна. "Это не сложно реализовать. Однако восстановление нормального европейского рынка после нашей победы потребует времени и больших усилий", - заявил он.

Также в ЕЭС продолжают видеть опасность вмешательства государства в систему корпоративного управления компаний энергетического сектора. В частности, речь идет об Операторе ГТС Украины, МГУ и "Укрэнерго". В Энергосообществе рекомендуют воздержаться от кадровых перестановок, и совместно решить вопросы по корпоративному управлению, если они есть, уже после войны.

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Каждый день войны – это минус 100-120 млн долларов из экономики страны. Любые разногласия и излишние бюрократические процедуры лишь усугубляют и так сложную экономическую ситуацию. Если запуск фондов для реального финансирования Украины будет затягиваться или финансирование будет непрозрачным, то инициатива помощи будет дискредитирована, а доноры со временем пересмотрят свое отношение к Украине.