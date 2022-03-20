На кону – миллиарды. Какой может быть новая программа МВФ для восстановления Украины

Украина и МВФ работают над новой программой поддержки. Это будет нестандартный инструмент в истории Фонда, который никогда ранее не применялся. В чем суть новой программы, необходимой для восстановления страны после войны с Россией – в материале РБК-Украина.

Доходы бюджета с начала войны по понятным причинам резко сократились. По информации министра финансов Сергея Марченко, недопоступления только от таможни достигают 90%. Бюджет нуждается в экстренной поддержке для армии и защищенных статей – социальных выплат и зарплат.

Буквально за несколько недель марта правительству удалось договориться о получении кредитов на почти 5 млрд евро и грантов на 360 млн евро. Часть этих денег уже поступила на счета Нацбанка и Минфина.

Кроме того, ожидаются финансовые гарантии от США для выпуска евробондов. Изначально речь шла о 1 млрд долларов, но Марченко заявил о необходимости увеличить сумму. Этих денег все равно недостаточно. Официальных данных об ущербе от войны пока нет, но в правительстве называют суммы в несколько сотен миллиардов долларов и потерю половины ВВП страны уже сейчас.

Власти уже пересмотрели условия сотрудничеств с основным кредитором – Международным валютным фондом. Действующую программу финансирования Stand-by, которая должна была завершиться в июне, в начале марта закрыли досрочно. Вместо нее Фонд выделил экстренную помощь в размере 1,4 млрд долларов. Эти средства пошли на покрытие дефицита госбюджета.

Теперь началась работа над другим инструментом – новой программой, которая позволит обеспечить дополнительную поддержку Украины. Это будет совершенно новый для МВФ инструмент, который раньше никогда не использовался. Суть его заключается в том, что страны-члены Фонда передадут часть своих резервных средств, ранее полученных от МВФ, в пользу Украины.

В интервью РБК-Украина Сергей Марченко сообщил, что уже провел ряд переговоров с министрами финансов стран G-7 и Нидерландов, и они готовы присоединиться к такой программе.

Откуда резервы для Украины?

В 2021 году МВФ распределил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов между всеми странами-членами Фонда. Это было сделано для поддержки экономик, пострадавших от COVID-19.

Средства распределили пропорционально квотам стран в организации. Украина, имея квоту 0,43%, получила 2,7 млрд долларов. Многие развитые страны, с гораздо большими квотами, не воспользовались средствами, и они фактически остались замороженными для них.

И вот сейчас Украина предложила этим странам передать часть этих средств для поддержки и восстановления экономики, пострадавшей от военных действий. Пока никакой конкретики по новой программе со стороны правительства нет. "Пока о четкой конфигурации говорить рано. Вопрос в состоянии обсуждения", - заявил Марченко.

Общая сумма неиспользованных средств от распределения странами, с которыми Украина уже провела переговоры, превышает 250 млрд долларов.

Германия в рамках распределения может распоряжаться 34 млрд долларов, Италия - 20 млрд, Канада - 14 млрд, США - 107 млрд, Франция - 26 млрд, Япония - 40 млрд, Нидерланды - 11 млрд.

Вряд ли в итоге суммы будут выделены Украине в полном объеме. Однако даже если удастся договориться о частичной передаче, то это будет довольно ощутимая поддержка. И самое главное, что эти деньги не нужно будет возвращать, хотя числиться они будут как кредитные.

"Их погашать не надо. Нужно заплатить только за использование при конвертации. Да, фактически это будут невозвратные деньги", - заявил Марченко.

МВФ подтверждает, что работа над новым инструментом поддержки Украины идет, но тоже не сообщает деталей.

"Мы также работаем с двусторонними донорами, которые попросили Фонд создать и управлять инструментом, с помощью которого они могут направлять свои ресурсы на поддержку Украины. Этот "управляемый МВФ счет" обеспечит средство для объединения кредитов и/или грантов от заинтересованных доноров для удовлетворения чрезвычайных потребностей платежного баланса Украины, поддерживая при этом макроэкономическую стабильность ", - сообщается на сайте МВФ.

В недавнем отчете МВФ говорилось о создании трастового фонда для поддержки Украины. Что это за фонд, с чем и как он будет работать, в МВФ не уточняют. Источники издания в финансовых кругах сказали, что этот фонд и новая программа могут быть непосредственно связаны. Именно в трастовом фонде могут быть сконцентрированы средства для Украины, и он будет управлять деньгами по мере необходимости для Украины.

Такой инструмент нестандартный для МВФ и еще никогда не использовался. Поэтому его создание займет определенное время. Но после завершения войны Украина намерена продолжить работу с МВФ в рамках стандартных программ поддержки.

"Официальные органы заявили о своем намерении сотрудничать с МВФ в разработке соответствующей экономической программы, направленной на восстановление и рост, как только позволят условия", - сообщили в МВФ.