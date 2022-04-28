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Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 07:00
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги Кристалина Георгиева и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Автор: Юрий Дощатов

Война России в Украине буквально подкосила нашу экономику. Западные доноры уже создали два фонда для ее поддержки: МВФ – общий фонд для восстановления всех сфер экономики, а Европейское энергосообщество – для энергетической инфраструктуры. Что мешает быстрее наполнить фонды деньгами и получат ли к ним доступ украинские политики и чиновники – ниже в материале РБК-Украина.

Активная фаза войны в Украине длится третий месяц. Общие потери экономики страны уже достигли 600 млрд долларов, подсчитали в правительстве. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ущерб может достигнуть и 1 трлн долларов.

Падает ВВП и сокращаются поступления в бюджет. Но снижаются и расходы – Кабмин тратит деньги только на военные нужды и социальные выплаты, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Даже в такой ситуации потребности бюджета в дополнительных средствах составляют свыше 5 млрд долларов в месяц. Эту цифру называют и в правительстве Украины, и в Международном валютном фонде. Уровень потерь и потребностей будет увеличиваться в зависимости от продолжительности войны.

Есть три основных пути получения финансовой поддержки, которые сейчас рассматриваются, говорит советник президента Олег Устенко. На ближайшие полгода, отметил он, нужно 50 млрд долларов.

"Президент обратился к странам G-7 о предоставлении этих 50 млрд финансирования. Параллельно задействован трек по заимствованию по бондам с нулевыми купонами – это значит, что ты берешь кредит, но не платишь за него проценты. Еще один трек – перераспределение квот SDR в МВФ. Это не кредитные средства, их не нужно возвращать", – сообщил он.

Большая часть этой финансовой помощи будет аккумулироваться в Фонде восстановления Украины, созданном при МВФ. Кроме того, фонд может наполняться за счет российских активов, замороженных западными странами, заявил Денис Шмыгаль. В общей сложности на сегодняшний день это порядка 300 миллиардов долларов.

"Команда юристов из украинского правительства уже работает с иностранными правительствами, чтобы обеспечить использование (этих активов, – ред.) для восстановления нашей страны после войны", – сказал премьер.

Гранты – в первую очередь

Деньги нужны уже здесь и сейчас. И не столько кредиты, которые Украина получала раньше от основных доноров – МВФ, Всемирного банка, США и ЕС, сколько невозвратные грантовые средства. Это понимают не только в Украине, но и в международных финансовых организациях.

"Мы предлагаем, чтобы большая часть поддержки была предоставлена в виде грантов. Существуют различные виды..., включая возможность предоставления участниками МВФ своих специальных прав заимствования (SDR)", – заявил 22 апреля директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

Пока же гранты не превышают 10% от всей предоставленной за два месяца финансовой поддержки. По последним данным, за март общая сумма кредитов, полученных для покрытия дефицита бюджета, составила 3,3 млрд долларов.

Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги

Министр финансов Сергей Марченко на встрече с главой МВФ Кристалиной Георгиевой (Фото: flickr.com/photos/imfphoto)

В начале апреля МВФ открыл спецсчет для прямой финансовой помощи Украине. Этот счет будет работать параллельно с фондом восстановления, из которого деньги планируется выделять не только на послевоенное восстановление, но и на текущие потребности страны – на обеспечение платежного баланса, для покрытия дефицита бюджета и стабилизации экономики.

Правда, пока этот счет фактически пустой – есть лишь готовность Канады перевести на него до 1 миллиарда канадских долларов (около 800 млн долларов США), а также обещания стран G-7. И если канцлер Германии Олаф Шольц сперва говорил о возможности выделить Большой семеркой до 50 млрд евро, то позже министры финансов G-7 заявили о 24 млрд с увеличением суммы при необходимости.

МВФ пообещал обеспечить для Украины по 5 млрд долларов в течение трех месяцев. "Позвольте мне подчеркнуть, что эти 5 млрд долларов предназначены для поддержания функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными", – отметила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Много обещаний – мало денег

Украина рассчитывает на деньги, как от финансовых организаций, так и от отдельных стран. В правительстве Украины и в Нацбанке говорят, что выделение средств потребует времени для выполнения всех процедур, предусмотренных законодательством стран-доноров.

"Много обещаний. Но для того, чтобы перевести их в реальную финансовую поддержку, безусловно, огромная домашняя работа должна быть проделана нашими партнерами в разных странах, а также международными финансовыми институтами и украинскими властями", – заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.

Нет пока конкретных результатов и по инициативе правительства Украины о выделении развитыми странами-членами МВФ SDR, полученных при распределении помощи фонда для поддержки экономик, пострадавших от COVID-19. РБК-Украина еще в марте посчитало, что странам, с которыми Украина уже провела переговоры по этому вопросу, выделено больше 250 млрд долларов, которыми они не воспользовались.

Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги

Ущерб от войны в Украине составляет сотни миллиардов долларов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина не рассчитывает на всю сумму. По словам министра финансов Сергея Марченко, достаточно и 10% от нее. "Если вы направите хотя бы 10% из них в Украину, это будет иметь для нас большое значение", – сказал он 20 апреля на сессии G20 в США. Однако ответа пока нет.

По словам Николайчука, у некоторых стран есть ограничения возможностей по передаче SDR, связанные с внутренними процедурами – в частности, с необходимостью согласия на это парламентов.

Кто будет управлять фондом – большой вопрос

Фонд будет аккумулировать практически всю финансовую помощь, выделяемую и на кредиты для бизнеса, и на создание новых предприятий, а также гранты. Кроме того, из него средства будут идти и на текущие потребности госбюджета.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что контроль должен быть у доноров. "Ничего в этом плохого нет. Наоборот, даже хорошо", - заявил он, приведя в пример План Маршала, который был направлен на восстановление Европы после Второй мировой войны.

"Америка до 1960 года контролировала использование каждой копейки из фонда, который был выделен для западной Германии. И это хорошо повлияло на саму западную Германию, потому что деньги использовались крайне эффективно. Если то же самое будет в данном случае, а мы будем настаивать на этом, мы будем тоже со своей стороны предлагать такую конструкцию, то дай Бог, Украина будет достаточно быстро и эффективно восстановлена", – заявил депутат. По неофициальной информации, доноры – тот же МВФ, также выступают за такой вариант.

При этом советник главы Офиса президента Тимофей Милованов настаивает, что функции по тому, как распоряжаться деньгами, должны быть у Украины. "Это не означает, что "бесконтрольно". Есть аудит, правоохранительные органы, украинские и международные, есть отчетность, есть много правильных инструментов контроля", – считает Милованов.

Предложения отдать фонд под контроль иностранцев, по его мнению, является "проявлением комплекса неполноценности".

Фонд поддержки энергетики. Пока один участник

Европейское энергосообщество (ЕЭС) в начале апреля решило создать отдельный фонд возобновления энергетики Украины. Эту инициативу поддержали и в Евросоюзе. Комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон призвала партнеров по ЕС делать свои взносы, которые будут использованы на восстановление разрушенной инфраструктуры и закупку энергоносителей.

Пока этот фонд наполняется довольно медленно. Первым донором 25 апреля стала Дания, но сумма ее взноса не разглашается. По информации Энергосообщества, деньги будут направлены на восстановление электро- и газосетей. Средствами фонда в данном случае будут управлять доноры.

Как стало известно РБК-Украина, запуск фонда пока тормозится, несмотря на то, что власти стран-партнеров и международные организации проявляют интерес к участию в нем. Одна из причин – длительные бюрократические процедуры в украинском правительстве.

В Минэнерго подтвердили, что такая проблема была, но на сегодняшний день процедуры уже упрощены. Кроме того, по информации издания, подтвержденной документально, в Энергосообществе есть опасения потенциальной опасности нецелевого использования средств. Поэтому там обращают внимание на необходимость усилить контроль за всеми процессами, в том числе, за кадровыми назначениями для работы с фондом.

Еще один фактор, который беспокоит европейских партнеров – возможность отмены в Украине рыночной модели на рынке электроэнергии и возврата старой - с "единым покупателем". Если изменение рынка будет проведено, то это негативно отразится на участии Украины в единой энергосистеме Европы, считают в ЕЭС.

В Минэнерго не комментируют вероятность возврата старой модели. Но при этом утверждают, что являются приверженцами действующей.

Источники издания в правительстве подтвердили, что вариант возврата "единого покупателя" действительно обсуждается как альтернатива кредитам, но это не имеет никакого отношения к запуску фонда поддержки.

Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги

Министр энергетики Герман Галущенко (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Инициатива рассматривается как временная мера на период войны, чтобы сбалансировать финансовые потоки компаний в условиях снижения потребления и уровня оплаты за электроэнергию. После увеличения экспорта э/э в Европу, что станет возможным в течение следующих нескольких месяцев, можно будет вернуться к действующей рыночной модели рынка.

Министр энергетики Герман Галущенко 11 апреля отметил, что смена модели рынка нежелательна. "Это не сложно реализовать. Однако восстановление нормального европейского рынка после нашей победы потребует времени и больших усилий", - заявил он.

Также в ЕЭС продолжают видеть опасность вмешательства государства в систему корпоративного управления компаний энергетического сектора. В частности, речь идет об Операторе ГТС Украины, МГУ и "Укрэнерго". В Энергосообществе рекомендуют воздержаться от кадровых перестановок, и совместно решить вопросы по корпоративному управлению, если они есть, уже после войны.

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Каждый день войны – это минус 100-120 млн долларов из экономики страны. Любые разногласия и излишние бюрократические процедуры лишь усугубляют и так сложную экономическую ситуацию. Если запуск фондов для реального финансирования Украины будет затягиваться или финансирование будет непрозрачным, то инициатива помощи будет дискредитирована, а доноры со временем пересмотрят свое отношение к Украине.

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