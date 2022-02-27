Поможет распространять правду. Украинская IT-компания предоставляет бесплатный доступ на год к VPN
Фото: украинская IT-компания предоставляет бесплатный доступ на год к VPN (freepik.com)
Украинский VPN-сервис от IT-компании MacPaw стал бесплатным на год. Это поможет распространять правду и сохранять цифровую безопасность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
"VPN-сервис Clear VPN украинской IT-компании MacPaw предоставляет бесплатный доступ на год. Доступ можно получить по промо-коду SAVEUKRAINE", - пишет народный депутат.
Такой шаг от компании поможет делиться правдой с миром касаемо преступлений Российской Федерации против Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что группа хакеров Anonymous объявили войну президенту Российской Федерации Владимиру Путину и обещают "заткнуть ему рот его же грязными деньгами". Позавчера они взломали базу данных Минобороны России.