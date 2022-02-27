ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Допоможе поширювати правду. Українська IT-компанія надає безплатний доступ на рік до VPN

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 13:19
Допоможе поширювати правду. Українська IT-компанія надає безплатний доступ на рік до VPN Фото: українська IT-компанія надає безплатний доступ на рік до VPN (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Український VPN-сервіс від IT-компанії MacPaw став безкоштовним на рік. Це допоможе поширювати правду й зберігати цифрову безпеку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

"VPN-сервіс Clear VPN української IT-компанії MacPaw надає безкоштовний доступ на рік. Доступ можна отримати за промокодом SAVEUKRAINE", - пише народний депутат.

Такий крок від компанії допоможе ділитися правдою зі світом щодо злочинів Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що група хакерів Anonymous оголосили війну президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима". Позавчора вони зламали базу даних Міноборони Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
VPN
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна