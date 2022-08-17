Допоможе колонізувати Місяць: першу теплицю відправлять у космос вже наступного року

Фото: перша теплиця відправиться в космос вже в наступному році (Getty Images)

Корпорація Redwire навесні наступного року запустить в космос першу комерційну теплицю, щоб активізувати дослідження в галузі рослинництва за межами Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Дейва Ріда, менеджера Redwire з проекту теплиці, проект компанії, що займається космічною інфраструктурою, допоможе отримати критично важливу інформацію для місій NASA Artemis та інших проектів. Програма Artemis спрямована на відправку астронавтів на місяць і створення довгострокової місячної колонії. У Redwire повідомили, що першим клієнтом компанії стане Комерційна Сільськогосподарська технологічна компанія Dewey Scientific. Новий проект повинен розширити можливості людства по вирощуванню сільськогосподарських культур в космосі. Сучасна "космічна" продукція компанії включає повністю автоматизовану систему вирощування рослин для проведення досліджень на Міжнародній космічній станції.