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Допоможе колонізувати Місяць: першу теплицю відправлять у космос вже наступного року

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Вашингтон, Середа 17 серпня 2022 04:20
Допоможе колонізувати Місяць: першу теплицю відправлять у космос вже наступного року Фото: перша теплиця відправиться в космос вже в наступному році (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Корпорація Redwire навесні наступного року запустить в космос першу комерційну теплицю, щоб активізувати дослідження в галузі рослинництва за межами Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Дейва Ріда, менеджера Redwire з проекту теплиці, проект компанії, що займається космічною інфраструктурою, допоможе отримати критично важливу інформацію для місій NASA Artemis та інших проектів. Програма Artemis спрямована на відправку астронавтів на місяць і створення довгострокової місячної колонії.

У Redwire повідомили, що першим клієнтом компанії стане Комерційна Сільськогосподарська технологічна компанія Dewey Scientific. Новий проект повинен розширити можливості людства по вирощуванню сільськогосподарських культур в космосі.

Сучасна "космічна" продукція компанії включає повністю автоматизовану систему вирощування рослин для проведення досліджень на Міжнародній космічній станції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці. Йдеться про провали, в яких температура вище, ніж на поверхні супутника Землі.

Тим часом телескоп Hubble, що належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору і часу.

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