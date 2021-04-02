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С помощью песка "Укрзализныцю" ограбили на 9 млн гривен

Автор: РБК-Украина

Сотрудник "Укрзализныци" не проверил объемы поставленного песка на строительстве железной дороги Киев-Борисполь. В результате компания-подрядчик отгрузила почти в два раза меньше, чем было предусмотрено договором. Таким образом у УЗ похитили 9 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, компания "Киев песок" заключила договор с филиалом "Укрзализныци" "Юго-Западная железная дорога" на поставку 60 тысяч кубометров песка на строительство железной дороги Киев-Борисполь. Подрядчику перевели на счет 21,4 млн гривен. Однако фактически было поставлено лишь 35 тысяч кубометров.

В ведомстве отметили, что сотрудник филиала "Укрзализныци" не проверил объемы поставленного песка. В результате заказчик понес убытки на сумму почти 9 млн гривен. Эти деньги, утверждают в прокуратуре, присвоил экс-директор компании-поставщика. В отношении него в суд направлено обвинительное заключение.

Напомним, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что для формирования справедливых тарифов на услуги "Укрзализныци" и выведения компании из кризиса необходимо осуществить ее реформу, а не регулярно увеличивать тарифы.

Отметим, в феврале СБУ разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении миллионов гривен, которые выделялись на ремонт подвижного состава. Для этого чиновник привлекал к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо.

Ранее СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста.

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Новости Украины УкрзализныцяхищениеПрокуратура
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