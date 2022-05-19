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С помощью фейков враг пытается определить размещение подразделений ВСУ, - спикер Одесской ОВА

Фото: в Одессе и области противник пытается выяснить размещение ВСУ (facebook.com/pragmatika)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе и области нынешняя ночь прошла без обстрелов. При этом оккупанты пытаются определить размещение подразделений Сил обороны.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина.

Он рассказал, что в сети оккупанты размещают много фейков, которые касаются размещения подразделений ВСУ. Это делается для того, чтобы пользователи соцсетей в обсуждении могли указывать реальные адреса, где находятся защитники Украины.

Братчук призвал украинцев не помогать врагу и ни в коем случае не сообщать в соцсетях о размещении Сил обороны. Кроме того, не следует снимать фото и видео работы ПВО.

Спикер Одесской ОВА также рассказал о том, что информация о минировании нескольких административных зданий и одного из парков Одессы также является фейком. Противник таким образом пытается посеять панику среди местного населения.

Напомним, жителей Одессы и области предупредили, что в регионе остается очень высокой вероятность ракетных ударов.

Мы также писали о том, что в Одессе и области призвали не посещать пляжи из-за противопехотных мин.

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